TOKİ'den Ev İçin 3 Gündür Banka Önünde Bekliyorlar

BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından alt gelir grubuna satışa sunulacak 14 konutun 6 Şubat'taki başvuruları için vatandaşlar 3 gündür banka önünde sırada bekliyor.



Yeni Doğan Mahallesi'ndeki TOKİ tarafından yapılan 724 konuttan 14'ü kurasız ve başvuru önceliğine göre 6 Şubat tarihinden itibaren satışa sunulacak. Alt gelir grubu konutlar için Bozüyük İlçesindeki Halk Bankası Şubesi önünde, geçen 28 Ocak'tan itibaren kuyruğa girilmeye başlandı. Ercan Demirbaş, Rıdvan Çakır, Kadir Altıntaş, Nazım Turunç, Mesut Turunç, Seydi Ahmet Çevik, Emrah Taş, Mehmet San, Ahmet Sarı, Ramazan Bilgin, Zafer Özdemir, Nevin Abacı, Fatih Yılmaz ve Emine Cengiz adlı vatandaşlar yakınlarıyla birlikte değişmeli olarak 3 gündür gece-gündüz banka önünde kuyrukta bekliyor. Ercan Demirbaş 6 Şubat günü saat 09.00'a kadar bekleyip konut başvurusunda bulunacaklarını söyledi. - K