Tokat'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
Tokat’ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Hacı Özen Caddesi'nden TOKİ'ye giden Onur Göçer (19) idaresindeki 60 DP 506 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Ters dönen otomobilden sürücü kazayı gören vatandaşlar çıkarttı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Göçer, 112 sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT