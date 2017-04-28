Tokat'ta 'Mahrem İmam' Operasyonu: 6 Tutuklama

Tokat'ta yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Tokat'ta düzenlenen operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 kişi adli makamlara sevk edildi. Tokat Adliyesinde hakim karşısına çıkan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TOKAT