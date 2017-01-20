Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu: 19 Gözaltı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gaziosmanpaşa Üniversitesi oluşumuna yönelik operasyonda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma genişletildi.



Soruşturma kapsamında aralarında öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim elemanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.