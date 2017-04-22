Tırnak Makasları Hepatit B Virüsünü Taşıyor"

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalında yapılan bir araştırma, tırnakların ve tırnak makaslarının sarılık virüsü olan Hepatit B virüsünü taşıdığını ve hastalığın bulaşmasında rol oynadığını ortaya koydu.



SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Köroğlu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışma, Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresinde araştırma ekibi adına Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş tarafından sunuldu ve katılımcılardan büyük ilgi topladı. Araştırmayı yapan bilimsel ekip adına bir açıklama yapan Prof. Dr. Altındiş, "Daha önce tırnakta Hepatit B virüsünün bulunduğunu gösteren sadece bir araştırma vardı. Bu çalışmada dünyada ise ilk defa Hepatit B hastalarının tırnaklarında bulunan virüsün miktarı belirlendi. Bu hastaların tırnaklarında virüs bulunması sebebiyle, manikür ve pedikür aletleri tek kullanımlık olmadığı takdirde veya sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarının tam uygulanamadığı durumlarda, yüksek oranda Hepatit B virüsünün bulaşma riski vardır. Bu nedenle başta kuaförler ve güzellik salonu çalışanları olmak üzere tüm dermatokozmetik sektörü çalışanları bu konuda eğitilmeli ve duyarlı hale getirilmelidir. Ayrıca kamu spotu gibi kitle iletişim araçları kullanılarak, halkımız bu konuda bilinçlendirilmelidir. Araştırma sonuçlarında Hepatit B hastalarının tırnak makasında Hepatit B virüsünün varlığı gösterilmiş ve hastalığın özellikle ortak kullanılan tırnak makasları vasıtasıyla aile içi bulaşmasında önemli bir rol oynadığı ortayda konulmuştur. Tırnak makası, traş makinesi, jilet gibi kişisel hijyen malzemelerinin bir başkası ile paylaşılmaması ve yeterince dezenfekte edilmeden tekrar kullanılmaması gerektiği toplum sağlığı açısından vurgulanmalıdır. Bu konuda da halkımız eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir" dedi. - SAKARYA