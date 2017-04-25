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Tire Süt Kooperatifi Tüdaş'ı Satın Aldı
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Tire Süt Kooperatifi Tüdaş'ı Satın Aldı

Tire Süt Kooperatifi, 42 bin metrekarelik alanda kurulu ve uzun süredir atıl duran TÜDAŞ'ı satın aldı.

Tire Süt Kooperatifi Tüdaş'ı Satın Aldı

Tire Süt Kooperatifi, 42 bin metrekarelik alanda kurulu ve uzun süredir atıl duran TÜDAŞ'ı satın aldı.

Kaynak: Dunya.com

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Kooperatif, Tire