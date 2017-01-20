Tire'de 3 Öğretmen Fetö'den Tutuklandı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.



Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandıkları öne sürülen 5 öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 3 kişinin daha önce de aynı soruşturmadan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



Diğer iki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - İzmir