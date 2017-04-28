Gitara yeni bir soluk getiren, benzersiz vizyonuyla öncü ve çokyönlü sanatçılardan Timuçin Şahin topluluğuyla birlikte Nisan'da Borusan Müzik Evi'nde...



New York'ta yaşayan Timuçin Şahin, müzik eleştirmenlerince avangard türünü yeniden tanımlayan sanatçılardan biri olarak nitelendiriliyor. Bugüne kadar Hollanda Caz Yarışması, Jur Naessens Müzik Ödülleri ve Deloitte Caz Ödülü olmak üzere başarıları pek çok defa taçlandırılan sanatçı, Borusan Müzik Evi'nde yeni albümünden bir seçki sunacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Borusan Müzik Evi



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Orhan Adlı Apayadın Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Timuçin Şahin Quartet



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır