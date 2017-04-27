THY'den Dış Hat Seferlerine Parça Bagaj Uygulaması

Türk Hava Yolları (THY), ABD'ye uyguladığı fazla parça bagaj uygulamasını dış hat seferlerinin tümünde hayata geçiriyor. Bu kapsamda yolcular belirlenen parça bagaj limitini aşması durumunda ek ücret ödeyecek. Türk Hava Yolları, daha önce ABD'ye gerçekleştirdiği faza bagaj uygulamasını yurt dışı seyahatlerinin tümünde hayata geçiriyor. Bu kapsamda 1 Mayıs'tan itibaren gerçekleştirilecek bilet satışları ve 1 Temmuz itibariyle düzenlenecek seferlerde fazla parça bagaj getirecek yolculardan ek ücret alacak. Her bir bagajın ilgili uçuş noktasında tanımlı ağırlık ve ölçü üst limitlerine uyup uymadığı ve bagaj adedinin aşılıp aşılmadığına dikkat edilecek. Belirlenen parça bagaj limitini aşan yolcular ek ücret ödemek durumunda kalacak.



PARÇA BAGAJ SAYISI LİMİTİ AŞILIYORSA EK ÜCRET ÖDENECEK



Yeni uygulamayla birlikte THY'nin dış hat seferlerinde ücretsiz bagaj hakkı ekonomide minimum bir parça ve 23 kilogram (158 cm); business sınıfında ise 2 parça ve her bir parçanın ağırlığı 32 kilogram olarak gerçekleşiyor. Bu limitleri aşan yolcular fazla parça bagaja da ücret ödeyecek.



YOLCU UÇTUĞU MESAFEYE GÖRE ÜCRET ÖDEYECEK



Fazla bagaj ücretleri dolar ve euro olarak belirlenirken, Avrupa istasyonlarında fazla bagaj ücretlendirmesi için euro, Avrupa harici istasyonlarda tablodaki dolar değeri üzerinden işlem yapılacak. THY ilk fazla parça bagaj için Türkiye'den Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uçuşlarda ilk fazla parça için 70 dolar, Sahraaltı Afrika ülkelerine 150 dolar, Ortadoğu'ya 75 dolar, Asya, Uzakdoğu ve ABD'ye ise 100 dolar alacak. Birden çok havayolu firmasının dahil olduğu tüm ABD ve Kanada varışlı ya da çıkışlı ortak uçuşlarda ücretsiz bagaj hakkı 2 parça olarak uygulanıyor.



(Ferhat Yasak/İHA)