Tff Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Oyunu Kullandı
TFF Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar oyunu kullandıİSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı ve işadamı Mehmet Ali Aydınlar, referandum için oyunu eşi Seher Aydınlar ile birlikte Üsküdar Kandilli Anadolu Kız Lisesi'nde kullandı Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı ve işadamı Mehmet...
TFF Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar oyunu kullandı
İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı ve işadamı Mehmet Ali Aydınlar, referandum için oyunu eşi Seher Aydınlar ile birlikte Üsküdar Kandilli Anadolu Kız Lisesi'nde kullandı
Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı ve işadamı Mehmet Ali Aydınlar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan referandum da oyunu eşi Seher Aydınlar ile birlikte Üsküdar Kandilli Anadolu Kız Lisesi'nde kullandı. Öğle saatlerinde eşi ile birlikte okula gelen Aydınlar, 2200 nolu sandıkta oyunu kullandı. okul çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi. Aracına binen Aydınlar ve eşi okuldan ayrıldı.
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