TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar



5. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Tayfur'un şutunda top kaleci Zülküf'de kaldı.



10. dakikada Pote'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top auta gitti.



19. dakikada Halil'in kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde top kaleci Zülküf'de kaldı.



20. dakikada Hakan Barış'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.



23. dakikada Tayfur'un pasında Adis Jahovic ceza sahası içinde topla buluştu, Adis'in vuruşunda top auta gitti.



36. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Tayfur'un pasında Adis topu rakip filelerle buluşturdu. 1-0



42. dakikada Serkan'ın şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde savunma topu uzaklaştırdı.



52. dakikada Halil'in kullandığı kornerde Lokman kafayı vurdu ve top ağlara gitti. 2-0



53. dakikada golün hemen ardından santradan topu kaleye gönderen Tiago meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



60. dakikada Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.



70. dakikada Halil'in vuruşunda Zülküf gole izin vermedi, dönen topa Hakan vurdu top bir kez daha Zülküf'de kaldı.



74. dakikada Leo'nun pasında Tayfur topla buluştu, Tayfur'un vuruşunda Adana Demirspor savunması topu çizgiden çıkarttı.



78. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahasında topla buluşan Adis Jahovic bir kez daha topu rakip ağlarla buluşturdu. 3-1



89. dakikada Onur Akbay ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi. 3-2



Stat: Bornova



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Mustafa Sönmez xx



Göztepe: Günay x, Emre Can xx, Leo xx, Tanju xx, Lokman xx, Hakan xx (Soner dk. 82 ?), Gosso xx, Segbefia xx, Halil xx (Kobakhidze dk. 84 ?), Tayfur xxx, Jahovic xxx (Sinan dK. 88 ?)



Yedekler: Göktuğ, Canberk, Emre Aygün, Umut



Teknik Direktör: Yılmaz Vural



Adana Demirspor: Zülküf xx, Göksu xx, Onur x, Raspopovic xx, Serkan xx, Servan xx, Mehmet x (Tiago Bezerra dK. 46 xxx), Mustafa xx (Grbic dk. 76 x), Alican xx, Leroy George x (Sercan dk. 46 xx), Pote xx



Yedekler: Emrullah, Tufan, Berkay, Berat



Teknik Direktör: Engin İpekoğlu



Goller: Adis Jahovic (dk. 36 ve 78), Lokman (dk. 52) (Göztepe), Tiago (dk. 53), Onur Akbay (dk. 89) (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Serkan (Adana Demirspor), Umut, Tayfur (Göztepe) - İZMİR