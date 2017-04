Teyev'den 35. Yıl Geleneksel Polis Balosu

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA



Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malulleri Dul ve Yetimleri Eğitim Yardım Vakfı'nın (TEYEV) 35. Geleneksel Balosu Beşiktaş Conrad Otel'de yapıldı. TEYEV Başkanı Maral Öztekin ve İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın ev sahipliğinde yapılan geceye sanatçı Orhan Gencebay, eski Emniyet Genel Müdürü ve eski OHAL Valisi Ünal Erkan, Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ile iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



TEYEV Başkanı Maral Öztekin gecenin anlamına ilişkin yaptığı konuşmada,babalarına doymadan yetim kalan ve yoksulluk şartlarına uymaya çalışan çocukların büyüklerden gelecek yardımların önemine değinerek, 'Yetim kalan minik yavrularımız bu yardımların karşılığını büyüyünce devletlerine bilgileriyle, akıllarıyla gerekirse canlarıyla ödeme gayretinde olacaklardır. Bugün burada rahatlıkla bulunmamızı tüm asker ve polis şehitlerimize borçluyuz" dedi.



VATANI KORUMA VE KOLLAMA GÖREVİ HER ZAMAN SÜRECEK



Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise yaptığı konuşmada TEYEV'in şehitler ve şehit yakınları konusunda yaptığı tüm çalışmaların gayretler üstü olduğunu söyledi. Çalışkan, 'Türk polis teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast eden her türlü terör örgütüyle canı pahasına mücadele eden binlerce şehit ve gazisi bulunan bir teşkilatın adıdır. Aziz şehitlerimizin vatan, millet ve bayrak uğruna seve seve canlarını feda etmeleri sayesinde bu kutsal vatanı koruma ve kollama görevimiz kat ve kat artmıştır. Şehitlerimizin verdiği bu mücadele sizlerden sonra gelecek meslektaşlarınız tarafından sürdürülecektir. Aziz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimiz bizim ilk önceliğimizdir" dedi.



'ÇALIŞKAN' YILIN POLİSİ SEÇİLDİ



Konuşmaların ardından TEYEV Başkanı Maral Öztekin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı 15 Temmuz gecesi gösterdiği gayret ve azim sebebiyle yılın polisi seçtiklerini belirterek plaket alacağını söyledi. Eski Emniyet Genel Müdürü ve eski OHAL Valisi Ünal Erkan tarafından Çalışkan'a plaket verildi.



HAYIRSEVERLERE PLAKET VE SİBEL CAN KONSERİ



Emniyet Müdürü Çalışkan tarafından, TEYEV'e katkıda bulunan hayırseverlere özel hazırlanmış plaketler verdi. Plaket töreninin ardından sahneye Sibel Can çıkarak konser verdi. Gece bu konserin ardından son buldu.