Teşvik'te İlk Hamle Tekstilden

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Avrupa ülkelerine yoğun ihracat yapan şirketler, üretimlerini Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki atölyelere kaydırıyor. Üretim ve istihdama büyük destekler sunulan bölgelerde özgün bir model oluşturan ihracatçılar, kurdukları fabrikaları yerel iş ortaklarına tahsis etmeye başladı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler yaptığı açıklamada, hazır giyim ve konfeksiyonda istihdam maliyetinin yüksek olduğunu, bu yük nedeniyle sektörün bazı pazarları kaybetme tehlikesi yaşadığını söyledi.

ÜLKE ADINA SORUMLULUK ANLAYIŞI

Hükümetin teşvik paketiyle sektörün bu talebine yanıt verildiğini kaydeden Kızılgüneşler, 4, 5 ve 6. bölge teşviklerinden yararlanan kentlerin konfeksiyonda kümelenmeye başladığını belirtti. Özellikle 6. bölgedeki kentlerin çok cazip olduğunu, konfeksiyon ihracatçısının üretimini hızla bu bölgelere kaydırmaya başladığına işaret eden Kızılgüneşler, bu bölgelerde yatırıma hem ekonomik hem de ülke adına olan sorumluluklarıyla yaklaştıklarını bildirdi.

KARADENİZ'DE DE FABRİKALAR SIRALANDI

Örme konfeksiyon ürünlerinde 130 milyon avroluk ihracatı bulunan Üniteks firmasının Genel Müdür Yardımcısı Maşuk Pamuk da, Batman'da kurdukları fabrika içinde 2 firmanın faaliyet gösterdiğini anlattı. Pamuk, şunları kaydetti: "Orada tanıdığımız, güvendiğimiz, birlikte iş yaptığımız firmalar için 7 milyon liralık yatırımla tesis kurduk. 650 kişi çalışıyor. Oldukça memnunuz. Başarılı olması nedeniyle bu modeli Karadeniz'e de taşıdık. Tokat'in Niksar ilçesinde 400 kişiye iş sağlayan bir tesisi yerel ortağımızla birlikte devreye alıyoruz.Sırada Giresun'un Bulancak ilçesi var. Burada da 500 kişiye iş sağlayacağız."

Üniteks firmasının Genel Müdür Yardımcısı Maşuk Pamuk, üretimin gelecek dönemde önemli bölümünün Güneydoğu ve Karadeniz'deki tesislere kayacağını ifade etti. Pamuk, hükümetin açıkladığı fabrika destekleriyle gelecekte bu alanda daha hızlı bir ilerleme görüleceğini belirtti.

"TERSİNE GÖÇÜ TEŞVİK ETTİ"

Batman ve Muş'taki üretim sayesinde yüzde 10-15 maliyet avantajı sağla- dığını kaydeden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Baş- kanı Emre Kızılgüneşler, "Önümüzdeki 5 sene içinde bizim sektörümüzde batıdaki üretimin en az yüzde 50'si Ankara'nın ötesine kayacak" dedi.

Konfeksiyon sektörünün istihdam sorununa hızla çare üretebildiğini, hayatında çalışmamış bir genç kızı 3 ayda iş hayatına katabildiğini ifade eden Emre Kızılgüneşler, son dönemdeki üretimlerin Anadolu'ya kaymasıyla tersine göçün de başladığına işaret etti. Geçmişte batı kentlerine göçmüş insanların memleketlerine dönerek bu seferberliğe büyük katkı verdiğini vurgulayan Kızılgüneşler, "Firmamızın Batman ve Muş'ta çalıştığı atölyeler var. Bu tesislerdeki elemanların yüzde 15-20'si İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden memleketine döndü" dedi.

"ÖNCE FABRİKA SONRA EĞİTİM"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Kızılgüneşler, konfeksiyon yatırımlarında özellikle Batman ve Adıyaman ön plana çıktığını söyledi. Kızılgüneşler, şöyle devam etti: "İzmir'den 8 firmamız orada üretim yaptırıyor. Artık üretim yaptırmanın ötesinde fabrikayı da yapıyoruz. Tesisi kuruyoruz, teknik donanımlarını kuruyoruz, eğitimleri veriyoruz. Onlar bize tedarikçi hizmeti veriyor. O bölgeyi bilen, çevresi olan insanlarla iş yapmak çok daha iyi. Örneğin Batman'da İzmir'deki firmalardan giden siparişleri yetiştirmeye çalışan 3 bin çalışan var." (Yeni Şafak)