TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarının ve kredi faizlerinin aşağı çekilmesi halinde ekonominin yeniden toparlanmaya başlayacağına işaret ederek, "Yatırım ortamı iyileşecek ve ekonomide yeniden yatırımların hız kazanması için gerekli ortam sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken yazılı açıklamasında, ekonomide alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini ifade etti.



Spekülatörlerin dolar üzerindeki oyunlarının bozulduğunu belirten Palandöken, bundan sonraki süreçte Türk lirasının değer kazanması ve yabancı para kullanımının azaltılmasıyla kurdaki yükselişin önleneceğini bildirdi.



Merkez Bankasının döviz kurlarına yönelik aldığı kararları desteklediklerini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:



"Döviz kurlarının düşmesiyle beraber kredi faizlerinin de aşağı çekilmesi halinde ekonomi yeniden toparlanmaya başlayacak. Yatırım ortamı iyileşecek ve ekonomide yeniden yatırımların hız kazanması için gerekli ortam sağlanmış olacak. Yeni teşvik sistemi çok büyük avantajlar sağlıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların bu fırsatı iyi değerlendirmesi halinde hem ekonomik büyüme artar, hem de yatırımcılar kazanır."



Palandöken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının belirli dönemlerde Türkiye'nin notunu düşürebildiğine dikkati çekerek, "Halbuki yabancılar için en uygun yatırım zamanı kurların yüksek olduğu zamandır. Ay sonuna doğru Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşüreceği yönünde açıklama yapması yatırımcıyı etkilemeyecektir. Yatırımcılar artık bu tür kuruluşları ciddiye almıyor." ifadelerini kullandı.