Teröre Lanet İçin Yürüdük



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, sahne yöneticisi Kubilay Penbeklioğlu ve Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, Selçuk Yöntem, Erhan Yazıcıoğlu, Emin And, Metin Çoban, Selçuk Soğukçay, Sinan Bengier, Kenan İmirzalıoğlu, Tarık Şerbetçioğlu, Volkan Severcan, Alev Baymur'un da aralarında bulunduğu pekçok sanatçı yürüyüşe katıldı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde biraraya gelen sanatçı ve basın mensuplarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve sanatçılar hitap ettiler.

Konuşmacıların verdiği mesajlar şöyle:

Süha Uygur: Terörü lanetlemek için buradayız. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu acı günleri elbette atlatacağız.

Salih Efiloğlu: Bu coğrafya zor bir coğrafyadır. Kültürlerin ve medeniyetlerin kaynaşma noktası olan bir şehirde yaşıyoruz. Bu omurgamız, duruşumuz, tavrımızla zalimleri lanetliyorum.

Abdurrahman Şen: Ülkemiz uzun süredir terörün hedefi. Ülkemizi bir iç savaşa sürüklemek istiyorlar. Terör bizi en acıtacak yerimizden vuruyor. Artık terör maşasının sonuç alamayacağını görmeleri gerekiyor.

Erhan Yazıcıoğlu: Asıl teşekkür bizi kanaat önderi olarak seçen halkımıza. Sanatın bir panzehir olduğunu kanıtlayacağız. Teröre karşı ancak birlikte dur diyerek bunu kanıtlayabiliriz. Sanatçılar olarak halka borcumuzu ödemek üzere teröre dur diyoruz. İzmir'e uzanıyorsa terör, denize dökülmesi çok yakındır.

Biz burada aramızda olmayan tüm sanatçıları temsil ediyoruz. Tüm meslek gruplarından 20 kişi toplanıp Şehitler Tepesi'ne yürüyeceğiz.

Kenan İmirzalıoğlu: Bütün bu olanlara rağmen çirkinliği yeneceğiz. Birbirimizi kucaklayalım. Birbirimizi anlamaya ve sevmeye çalışalım. Yaşasın Türkiye.

Ali Poyrazoğlu: İnsan ötekileştirme işine kendisiyle başlar. Önce kendini, sonra yanındakini ötekileştirmeyeceksin.

Zihni Göktay: Biz dik duruyoruz, pes etmeyeceğiz. Misak-ı Milli içinde iyi geçinmeyi öğreneceğiz. Bizim çok düşmanımız var. Kimse evine kapanmasın. Pes etmiyoruz, dimdik ayaktayız. Birbirimizi sevelim.

Konuşmaların ardından kurum temsilcileri, sanatçılar ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 20 kişilik grup Şehitler Tepesi'ne giderek karanfil bıraktılar.