Terörden Kurtulmanın Yolu Peygamber Sevdasında Buluşmaktır"

Peygamber Sevdalıları Platformu Genel Başkanı Adnan Akgönül, "Zulme bulaşmış, insanlara eziyet veren bütün terör, anarşi, zulüm yapılarından kurtulmanın adresi, peygamber efendimizi sevmek ve peygamber sevdasında buluşmaktır. O zaman herkes kendi hakkı ve adaletine ulaşacaktır." dedi.



Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası, ülke genelinde düzenlenen 400'e yakın etkinlikle kutlanıyor. Platform "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" başlığı altında programlar gerçekleştiriyor.



Akgönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programları Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepler doğrultusunda planladıklarını, hafta sonu da Diyarbakır'da etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.



Bugün tüm dünyada insanların en fazla aradığı, hasretle peşinden koştuğu şeyin "adaletin tecellisi, haksızlıklara çözüm bulunması" olduğunu anlatan Akgönül, "Bunu farklı adreslerde aramak yerine, inancımızın temel taşı peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hak ve adalet konusundaki öğretilerini, uygulamalarını tekrar canlandıralım." diye konuştu.



Akgönül, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle Hazreti Muhammed'in misyonunu, örnek hayatını ve mesajını insanlara tekrar hatırlatmayı amaçladıklarını bildirdi.



Bu yıl etkinlik alanlarının daha kapsamlı olduğunu belirten Akgönül, "Milyonları bir araya getirmek kolay bir iş değil. Binlerce gönüllümüz tanıtımla ilgili faaliyetler yapıyor. Resulullahın halkın ortak paydası olması nedeniyle de belki farklı siyasi görüş ve düşüncedeki insanlarımız ortak bir alanda bir araya gelebiliyor." dedi.



Akgönül, bastırdıkları 1 milyon siyeri etkinliklerde vatandaşlara hediye ettiklerini bildirdi.



"Halkımız Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin maksadını biliyor"



Son günlerde Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin eleştirilmesine değinen Akgönül, şu ifadeleri kullandı:



"Sanki son yıllarda insanlarımızın gönlüne nakşolmuş bu sevgiden birileri rahatsız olmuş, bu sevgiden halkımızı mahrum etmeye çalışıyorlar. Peygamber efendimizin doğduğu günden günümüze kadar, farklı İslam ülkelerinde etkinlikler yapılmıştır. Hatta Eyyubi Devleti döneminde çok yoğun mevlit programlarının yapıldığına tarihte şahit oluyoruz. Hindistan, Pakistan, Endonezya ve farklı İslam ülkelerinde bu tür etkinlikler, hatta şenlikler yapılıyor. Söylenenlerin aslı astarı yok. Belirli yerlerden direktif aldıklarına dair izlenim alıyoruz. Halkımız da Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin maksadını biliyor. Peygamber efendimizin yaşantısını sunmak bu halka hiçbir zarar vermeyecektir. Bir şekilde günaha, kötülüklere, yanlış yollara bulaşmış insanların bu kötü gidişattan arınmaları için peygamber efendimizin mesajını sunuyoruz. Bu çalışmaları farklı şekilde lanse etmek akıl karı değil. Bunları Fetullahçı Terör Örgütüne hizmet eden bir anlayış olarak görüyoruz."



"Peygamberimiz İslam kardeşliğini öğretti"



Akgönül, terör ve şiddet politikası uygulayan yapıların oluşmasında en büyük etkenin, Hazreti Muhammed'in hayatı ve Kur'an-ı Kerim'den uzak durulması olduğunu söyledi.



Hazreti Muhammed'in kötülüklerle mücadele ettiğini dile getiren Akgönül, "O zaman da terör, katliam ve zorbalıklar vardı. Peygamber efendimiz öyle muazzam uygulama ve plan yürüttü ki zalimleri bile zulümlerinden kurtardı. Onlara hidayeti sundu, İslam kardeşliğini öğretti. Ölülerden diriler çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.



Halkın kitleler halinde Hazreti Muhammed'e bağlanmasıyla sorunların giderileceğini belirten Akgönül, şunları kaydetti:



"Terörle halkımızı sindirmeye ve huzurunu kaçırmaya çalışan yapılara baktığımızda, aslında bu konuda figüran olanların tamamı halkımızdan insanlar. Bir şekilde birilerin etkisinde kalmışlar ve bu kötü işlere çalışmışlar. Bunların üzerine kırmızı çizgi çizmek yerine, bunları da kucaklayacak ve yanlış yoldan kurtaracak çözüm üretelim. Zulme bulaşmış, insanlara eziyet veren, ırkı, dili, rengi ne olursa olsun, bütün terör, anarşi, zulüm yapılarından kurtulmanın adresi, peygamber efendimizi sevmek ve peygamber sevdasında buluşmaktır. O zaman herkes kendi hakkı ve adaletine ulaşacaktır. Zulümden, haksızlıktan kurtulmak isteyenler çareyi başka yerlerde aramasınlar. Gelsinler, kültürümüzün özünü teşkil eden, dinimizin rehberi Hazreti Muhammed'in mücadelesinde ve mesajlarına baksınlar."