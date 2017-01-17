Terörden Arınan Silopi Artık Sanat ile Anılmak İstiyor

Teröristlerden temizlenen Şırnak'ın Silopi ilçesinde sağlanan huzur ortamıyla Kamera Önü Oyunculuk kursuna katılan öğrenciler ilçenin terörle değil sanat ile anılmasını istiyor.



Terör örgütü PKK mensuplarınca ilçe merkezindeki cadde ve sokak aralarına döşenen bombalardan dolayı 14 Aralık 2015 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile emniyet güçlerinin birlikte yürüttüğü operasyonlar sonucu ilçe merkezindeki çukur ve barikatlar kaldırıldı ve örgüt mensupları tarafından cadde ve sokak aralarına döşenen bombalar imha edildi. Kırsaldaki saldırılarını şehirlere taşıyan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlarla teröristlerden arındırılan Şırnak'ın Silopi ilçesinde sağlanan huzur ortamı dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslara da ilgi arttı.



Silopili gençler yaşanan huzur ortamından faydalanarak Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara ilgi gösteriyor. Silopi'de daha önce bir çok filmde başrol alan Mesut Bilişik, gençlerin zamanlarını boşa harcamamasını düşünerek, 'Kamera Önü Oyunculuk' kursu açtı. Kursa katılan gençlere burada kamera önünde ve arkasında oyuncuların yaptıkları çalışmalar ve replikler hakkında eğitim veriliyor.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kurs Eğitmeni Mesut Bilişik, amaçlarının son zamanlarda yaşanan terör olaylarından dolayı psikolojisi bozulan gençlerin yönünü 'Kamera Önü Oyunculuk' kursu ile sanata çevirmek olduğunu söyledi. Toplam 344 saat sürecek kursun hafta içi günde 6 saat verildiğine değinen bilişik kayıtlarının bitmesine rağmen hala gençlerin akın akın kayıt yaptırmaya geldiğini, bazen bu gençleri misafir öğrenci olarak sınıfa aldığını ve eğitim verdiğini vurguladı. Mesut Bilişik, "Amacımız gençlerin yönünü sanata çevirmektir. Çünkü sanatın girmediği bir topluma şiddet girer, hoşgörü girmez ve şiddet çoğalır. Bir insan sanatı ön plana aldığı zaman kendini boş şeylerden uzak tutar. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Arkadaşlarımız tiyatronun ne olduğunu dahi bilmeden, film sektörünü ve sanatı seviyor; ama imkan yoktu. Bize bu imkanı sunan Halk Eğitim Merkezi müdürümüz Osman Bilene çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Kursiyer Süleyman Bilişik terör ile anılan bu bölgede böyle bir fırsatın eline geçmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, kayıt yaptırdığı esna da çok heyecanlı olduğunu ve ileride oyuncu olmak istediğini söyledi.



Kursiyer Ayhan Çaylak bir şeyler öğrenmek için geldiğini belirterek, çok güzel bir ortamın olduğunu ve gençlerin iştirak etmesini söyledi. Kursiyer Mücahid Kaplan da bölgenin sürekli terör olayları ile anıldığını belirterek; "Amacımız bölgemizin sanat ile anılmasını istiyoruz. Mesut hocamız bu kursu açtı bizde onun sayesinde kursa gelerek hem eğleniyoruz hem de eğitim alıyoruz. İleride halkımızın karşısına tiyatro ya da kısa film yaparak çıkmayı düşünüyoruz" dedi. Abdullah Durgün de olaylardan dolayı psikolojilerinin bozulduğunu, bu kurs ile eğitimin yanı sıra eğlendiklerini söyledi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen bu kursta öğrencilerin kendine öz güvenlerinin olmasını sağlamak ve gençlerin yönünü sanata çevirmek olduğunu söyledi. Osman Bilen yoğun talebin olduğu kursun devam edeceğini ve farklı projeler ile kursu güçlendireceğini de sözlerine ekledi. - ŞIRNAK