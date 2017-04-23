Terör Örgütü Pyd/pkk'nın Enks'nin Ofislerini Kapatması

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bro, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından kapatılan 40'a yakın ofislerini tekrar açacaklarını ve örgütün tehditlerine göz yummayacaklarını belirtti.



Bro, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) internet sitesine yaptığı açıklamada, "PYD/PKK'ya bağlı silahlı gruplar şimdiye kadar ENKS'ye ait 40'a yakın ofisi kapattı. Ancak kapatılan ofislerimizi tekrar açma kararı aldık. ENKS, Rojava'daki (Suriye'nin kuzeyi) halkın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



PYD/PKK'nın tüm imkanlarını seferber edip kendisine muhalif Kürt siyasi partileri sindirmeye çalıştığını belirten Bro, "Esed rejimine boyun eğmedik, onlar (PYD/PKK) bizim mücadele etmemize engel olamazlar. PKK, tehditlerle siyasi partiler üzerinde baskı uygulamaya çalışıyor." dedi.



Bro, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki birçok siyasetçi ve aktivisti keyfi bir şekilde alıkoyup zindanlara attığını ifade etti.



PYD/PKK'nın şiddet dilini kullandığını kaydeden Bro, "ENKS ise diplomasi ve diyalog dilini seçiyor. Bu yüzden PYD/PKK bizden korkuyor. Birçok defa bizimle çatışma gayretinde oldular ancak ENKS bunu yapmadı ve planları tutmadı." diye konuştu.



Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde güç dengesinin değişmesi için ENKS'ye bağlı Suriyeli Peşmergelerin kendi bölgelerine geçmelerinin önemini ABD'li yetkililere ilettiklerini dile getiren Bro, "Güçlerimizin Rojava'ya dönmesi halinde bölgede ciddi değişimler meydana gelecek. Bunun önemini özellikle ABD'ye belirtip, Peşmergelere daha fazla önem verilmesi gerektiğini aktardık." ifadelerini kullandı.