Terör Operasyonu

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Şübhelilerin adliyeye sevk edilmesi İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Aralık 2016'da gözaltına alınan 6 gazeteci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Mahir Kanaat, Tunca Öğreten ve Ömer Çelik, çıkarıldıkları mahkemece, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Diğer şüpheliler Derya O, Eray S. ve Metin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.