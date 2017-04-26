TEOG Sınavı Ne Zaman Saat Kaçta?

TEOG sınavı yarın başlayacak ve iki gün sürecek. Sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılacağı öngörülüyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenlenecek.

TEOG SINAVI SAAT KAÇTA?

TEOG sınavının yurt içi ve dışındaki merkezlerde yapılacak oturumları, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak. Merkezi ortak sınav uygulaması, tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek.