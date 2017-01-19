Tenis: Avustralya Açık

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 4. gününde, Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Agnieszka Radwanska gibi favori isimler 2. turu geçemedi.



Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ile tek kadınların 3 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'nın turnuvaya 2. turda veda etmesi, günün sürprizleri oldu.



Erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic, 6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ve 9 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal rakiplerini yenerek 3. tur biletini aldı.



Tek kadınlarda da 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 6 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova, ve 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta tur atladı.



5. gün programı



Avustralya Açık'ta yarın teklerde 3. tur maçları yapılacak.



Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile 31 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey, 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka ile 29 numaralı seribaşı Sırp Viktor Troicki karşılaşacak. Günün dikkati çeken maçlarından biri de 10 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych ile 17 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer arasında oynanacak.



Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile Çek Kristyna Pliskova, 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile 32 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova mücadele edecek.



Sonuçlar



Seribaşılar arasında ilk 20'de yer alan tenisçilerin korta çıktığı maçlar şöyle sonuçlandı:



Erkekler:



Denis Istomin (Özbekistan) - Novak Djokovic (Sırbistan) (2): 3-2 (7-6, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4)



Milos Raonic (Kanada) (3) - Gilles Müller (Lüksemburg): 3-0 (6-3, 6-4, 7-6)



Gael Monfils (Fransa) (6) - Alexandr Dolgopolov (Ukrayna): 3-1 (6-3, 6-4, 1-6, 6-0)



Dominic Thiem (Avusturya) (8) - Jordan Thompson (Avustralya): 3-1 (6-2, 6-1, 6-7, 6-4)



Rafael Nadal (İspanya) (9) - Marcos Baghdatis (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (6-3, 6-1, 6-3)



David Goffin (Belçika) (11) - Radek Stepanek (Çekya): 3-0 (6-4, 6-0, 6-3)



Roberto Bautista Agut (İspanya) (13) - Yoshihito Nishioka (Japonya): 3-0 (6-2, 6-3, 6-3)



Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (15) - Hyeon Chung (Güney Kore): 3-1 (1-6, 6-4, 6-4, 6-4)



Richard Gasquet (Fransa) (18) - Carlos Berlocq (Arjantin): 3-0 (6-1, 6-1, 6-1)



Ivo Karlovic (Hırvatistan) (20) - Andrew Whittington (Avustralya): 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)



Kadınlar:



Serena Williams (ABD) (2) - Lucie Safarova (Çekya): 2-0 (6-3, 6-4)



Johanna Konta (Büyük Britanya) (9) - Naomi Osaka (Japonya): 2-0 (6-4, 6-2)



Caroline Wozniacki (Danimarka) (17) - Donna Vekic (Hırvatistan): 2-0 (6-1, 6-3)



Karolina Pliskova (Çekya) (5) - Anna Blinkova (Rusya): 2-0 (6-0, 6-2)



Dominika Cibulkova (Slovakya) (6) - Su-Wei Hsieh (Tayvan): 2-0 (6-4, 7-6)



Mirjana Lucic-Baroni (Hırvatistan) - Agnieszka Radwanska (Polonya) (3): 2-0 (6-3, 6-2)



Elena Vesnina (Rusya) (14) - Mandy Minella (Lüksemburg): 2-0 (6-3, 6-3)



Barbora Strycova (Çekya) (16) - Andrea Petkovic (Almanya): 2-0 (6-0, 7-5)



Timea Bacsinszky (İsviçre) (12) - Danka Kovinic (Karadağ): 2-0 (6-1, 7-6)