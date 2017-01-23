Tema Gönüllüleri Doğaya Yem Bıraktı

TEMA Vakfı Erdemli İlçe Temsilciliği gönüllüleri, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.



TEMA Erdemli Temsilcisi Haluk Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ile terk edilmiş evcil hayvanlar için yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlara, yem ve ekmek parçaları ile kemik ve et parçaları bıraktıklarını söyledi.



Bölgede son 50 yılın en soğuk kış şartlarının yaşandığına dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:



"Toroslar'da 2 metreye yakın kar var. Ağaçlar ve toprak tamamen karla kaplı. Kuşlar ve etçil hayvanlar kar kalınlığı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Biz de 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da kış şartlarının en yoğun olduğu günde doğaya çıktık. Komşudan, esnaftan, kendi mutfağımızdan ne biriktirebilirsek topladık. Götürdüğümüz etleri, ekmekleri, yemleri doğaya bıraktık."



Yavru TEMA'dan kuşlara yuva



Gülle, çalışmada çocukların da Yavru TEMA gönülülerinin yaptığı 70 kuş yuvasının da içerisine yem bırakılarak Güneyli Mahallesi'ndeki ağaçlara asıldığını anlatarak, "Bölgede kuş türleri de oldukça fazla. O hayvan türlerini düşünerek yiyecekleri seçtik. Bir insan olarak görevimizi yaptığımıza inanıyoruz." dedi.



TEMA gönüllüsü ev hanımı Serpil Arıkan da evde boş oturmak yerine bir işe yaramak için yoğun kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yem bırakmak istediğini belirtti.