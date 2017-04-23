Tem Otoyolunda Kaza
Tem Otoyolu Kadıköy istikameti Ümraniye sapağında 2 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
Tem Otoyolu Kadıköy istikameti Ümraniye sapağında 2 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de trafik durma noktasına geldi.
Kaynak: Dunya.com
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