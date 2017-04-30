Tele Takılarak Yaralanan Puhuya 'Kuş Cenneti'Nde Özel Tedavi

İLYAS GÜN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, vatandaşların yaralı halde bulduğu puhu, uygulanan tedavi ile hayata tutundu.



Kumcağız Mahallesi'nde bir hafta önce tellere takılı halde bulunan puhu, vatandaşlar tarafından 19 Mayıs Belediyesi ekiplerine teslim edildi.



Belediye ekipleri puhuyu, Samsun Büyükşehir Belediyesince Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yabani ve evcil hayvanların tedavisi amacıyla oluşturulan veteriner kliniğine götürdü.



Burada tedavi altına alınan puhunun avlanırken tırnaklarının kırıldığı, ayağında tellere takılı kalması nedeniyle enfeksiyon oluştuğu tespit edildi. Puhunun klinikteki tedavisi sürüyor.



Klinikte görevli Veteriner Hekim Paria Tabatabaei, AA muhabirine, en büyük baykuş türü olan puhunun avını tırnaklarıyla hem havada hem de yerde yakalayabilme özelliği bulunduğunu söyledi.



Kanatlı böceklerden karaca yavrularına kadar geniş bir av yelpazesine sahip bu türün neredeyse hareket eden her ne varsa yediğine dikkati çeken Tabatabaei, "Puhunun besininin çoğunluğunu tarla fareleri, kirpiler, yaban tavşanları, kediler ve tilkiler oluşturmakla birlikte her türden kuşu avlayabilme olanağı da var. Diğer avları ise yılan, kertenkele, kurbağa, balık ve yengeçtir. Yerdeki avını avlama esnasında tellere takılmış, av silahı olan tırnakları kırılmış. Aç halde 3 veya 5 gün tellerde kalmış, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından bulunarak belediye aracılığı ile bize getirildi." diye konuştu.



Tek kanadının yaklaşık 50 santimetre olduğuna işaret eden Tabatabaei, 3 kilogram ağırlığındaki puhunun toplam kanat uzunluğunun 1 metreyi geçtiğini belirtti.



"Hayatta kalması için ikinci bir şans tanımış olduk"



Puhuların ölümlerinin genellikle avcılar ile elektrik direkleri ve tarlalardaki tellere takılmalarından kaynaklandığını anlatan Tabatabaei, şöyle devam etti:



"Puhunun pençesinde ciddi zedelenme, ayağında enfeksiyon vardı. Küçük bir operasyon yaptık. Kırık pençesini aldık, yeni pençesi gelmeye başladı. Enfeksiyonlu bölgeyi de temizledikten sonra serumla tedaviye başladık. Genel durumu iyi. Puhu kendi başına tellerden kurtulsa bile pençesi kırık olduğu için avlanamayacak, ayağında enfeksiyon da bulunduğu için muhtemelen ölecekti. Klinikte gördüğü tedavi ile hayatta kalması için ikinci bir şans tanımış olduk."



Tabatabaei, puhunun pençesinin iyileşmesinin birkaç ayı alacağını, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağını kaydetti.