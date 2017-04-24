Büyüyen şehirler, artan nüfus, bu nüfusun fiziki ve sosyal ihtiyaçları ve gittikçe daha da komplike hale gelen iş hayatı…



Dijitalleşmeyle ortaya çıkan "Akıllı Şehirler" kavramı bu ihtiyaçların ne kadarına, nasıl cevap verebilecek?



Oracle ve TTGV işbirliğiyle 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz "Teknoloji Sohbetleri"nde, 3 değerli konuşmacıyla, Akıllı Şehirleri konuşuyoruz. Oracle İş Uygulamaları Kıdemli Satış Dnaışmanı Mustafa Nizamoğlu, TED Üniversitesi Veri Bilimi Merkezi'nden İnan Utku Türkmen ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü'nden Berrin Benli'nin konuşmacı olarak katılacağı bu etkinliğe Akıllı Şehirler'le ilgilenen herkes davetlidir.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kıvılcım Endüstriyel Yaratıcılık Merkezi



Mekan Adresi : Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat: 5



Başlangıç Saati : 25.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Teknoloji Sohbetleri 3: Akıllı Şehirler (Smart Cities)



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır