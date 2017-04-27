Teknoloji Meraklısı Öğrenciler Maker Panayırı'nda Buluştu

Yeni nesil üretkenliği temsil eden Maker'lar, Sultangazi'de görücüye çıktı. Teknoloji ve üretkenlik meraklısı öğrenciler Maker Panayırı'nda buluştu.



Dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören Maker Panayırı bu kez Sultangazi'de düzenlendi. Panayırda bir araya gelen "makerlar", kabiliyet ve becerilerini sergileyip fikir paylaşımında bulundu. Problem çözebilen, inovasyon, keşif yapabilen, öz güven ve öz-motivasyon sahibi, tutarlı düşünme özelliğine sahip, teknoloji okur-yazarlığı yüksek bireyler yetiştirilmek amacıyla düzenlenen panayır renkli görüntülere de sahne oldu.



"Tamamı öğrencilerin emeği"



Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin beraber düzenlediği panayır hakkında konuşan Sultangazi Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Talat Çetin, okulda öğrencilerle beraber yaptıkları keşiflerle çok sayıda sergi ve fuara katıldıklarını söyledi. Ürünlerin ortaya çıkmasında öğrencilerin çok büyük emeğinin olduğunu kaydeden Çetin, "Buradaki ürünler öğrencilerimizin tamamen kendi çabaları ve özverileri sonucu ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 60 civarı çalışmamız oldu. Yüzden fazla öğrencimiz de bu proje içinde yer aldı. Aynı zamanda bunları alt seviye okullara sergilemek için birçok okula da ziyarette bulunduk" dedi.



Panayırın en ilgi çekici ürünlerinden biri olan ve zihin gücüne bağlı çalışma prensibine sahip keşfin sahibi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Burak Yılmaz, katıldıkları fuarlarda sponsorlar sayesinde keşfi geliştirdiklerini söyledi. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarda bir nevi dikkat seviyesini ölçebiliyoruz. Dikkat dağınıklığı olan öğrencileri de bu şekilde öğrenebiliyoruz. Fuarlara gittiğimiz zaman bazı veliler çocuğunun dikkatinin dağınık olduğunu söyledi ve burada onun kanıtı gördük."



"Sağlık ve eğitim alanında kullanılabilir"



'Taklitçi robot' ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan Berat Can da, buluşunun sağlık ve eğitim alanında kullanılabileceğini söyledi. İnsan hareketlerini taklit eden robota 360 derecelik bir kamera entegre ettiğini belirten Berat Can, "Karşısına geçtiğimiz zaman 360 derecelik kamerasıyla bizim eklem açılarımızı algılıyor. Toplamda 8 açı var. Fiziksel tedavi amaçlı ve çocukların trigonometrik açıyı daha kolay öğrenmesi için kullanılabilir" dedi. - İSTANBUL