Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şarampole devrilen minibüsün şoförü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Muratlı'dan Lüleburgaz istikametine gitmekte olan Şevki Çemen idaresindeki 34 FV 325 plakalı minibüs, Muratlı girişinde asfaltın erimesinden dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs şoförü Şevki Çemen yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çemen'i Muratlı Devlet Hastanesine kaldırdı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ