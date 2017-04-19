Tekirdağ'da referandum protestosu



TEKİRDAĞ ve Çorlu İlçesi'nde toplanan gruplar referandum sonuçlarını protesto ederken, polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.



Tekirdağ'da CHP üyeleri, gençlik kolları ve bazı üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı üzerine Üç Kemaller Parkı'nda toplandı. Grup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Direne direne kazanacağız', 'Daha bitmedi yeni başlıyor' sloganları attılar. Bir süre sonra yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermeyip, dağılmalarını istedi. Gruptan bazıları dağılmamakta ısrar edince çevik kuvvet polisleri gruba doğru harekete geçti. Bu sırada bazı partililer grubu dağılmaları konusunda ikna edince polis müdahale etmedi. Daha sonra grup kısa bir açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı



Çorlu İlçesi'nin Hürriyet Mahallesi Emlak Konutları mevkiinde toplanan 100 kişilik grup ise ellerindeki hayır yazan pankart ve dövizlerle YSK ve referandum sonuçlarını protesto etti. Sloganlar atan grup olaysız şekilde dağıldı.