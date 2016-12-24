Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 78 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Saray-Muratlı yolunda bir otomobili durdurdu.



Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 78 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.



Olayla ilgili olarak E.Ş. ve M.Ş. gözaltına alındı.