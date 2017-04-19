Tekirdağ'da Çiftçi Eğitimleri

Tekirdağ nüfusunun önemli bir kısmının geçim kaynağı olan tarım sektörüne hizmet götüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, iki yıldır çiftçi eğitimlerini sürdürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2 yıldan bu yana geceleri kırsal Mahallelerde sürdürülen eğitim programlarının sonuna gelindi.



Buğday yetiştiriciliğinde gübreleme, tohumluk seçimi ve ekim teknikleri, buğdayda yabancı ot mücadelesi, Baklagil yem bitkileri üretimi, meraların iyileştirilmesi ve yönetimi, bağcılık, arıcılık, hayvan besleme ve süt sığırcılığında kızgınlık tayini ve döl verimi gibi on bir ayrı konuda gerçekleştirilen çiftçi eğitimleri sona erdi.



Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan tarafından verilen Mera İyileştirmeleri, Önemi ve Yönetimi konulu eğitim Hayrabolu İlçesinin Tatarlı Mahallesinde gerçekleştirilen programla son buldu.



Mera konusunda Şubat ayı başından bu yana 17 ayrı kırsal Mahallede yürütülen eğitim çalışmalarına il genelinde oldukça yoğun bir ilginin olduğu; çiftçilerin, özellikle de koyun yetiştiricilerinin büyük ölçüde katıldığı gözlendi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016-2017 eğitim programı kapsamında yapacağı değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki dönemin konuları belirlenerek eğitime daha fazla önem verecek.