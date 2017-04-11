Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Başkanlığı’nda gerçekleştirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Başkanlığı'nda gerçekleştirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda Adalet ve Kalkınma Partisi adına Grup Başkan Vekili Nevzat Bahar ile Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Ahmet Sarıkurt görüşlerini beyan etti ve 2016 faaliyet raporu kabul edildi.
Encümen üyeliklerine ve ihtisas komisyonlarına seçimler yapılırken seçimler sonunda Encümen Üyeliklerine Münür Karaevli, Ahmet Sarıkurt, Doğan Özman, Vahit Aslan, Volkan Soğancılar, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Funda Serfiçe, Nuh Nuhoğlu, Cihan Gaygusuzoğlu, Ergun Er, Oğuz Çakmak, Ekrem Soğancılar, Orkun Ekrem Yılmaz, Nevzat Bahar, Halil İbrahim Erkan Çevre ve Sağlık Komisyonuna Fatih Ertem, Ali Bakır, Bülent Eres, Salih Dönmez, Halil İbrahim Yerlioğlu, Plan ve Bütçe Komisyonuna Gülferah Güral, Varol Türel, Sami İkizler, Ensar Sivri, Hüseyin Vasfi Güner, Ömer Kılınç, Nazmi Duygu, Ömer Cebe, Akın Yılmaz, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Funda Serfiçe, Vahit Aslan, Ömer Faruk Küçük, Bülent Eres, Hasan Ergün Ulaşım Komisyonuna Erdoğan Demirci, İmdat Özgör, Mustafa Karaçay, Ali Bakır ve Ali Rıza Eti seçildiler. - TEKİRDAĞ