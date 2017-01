Tek Hedefimiz Insanların Gönüllerine Girmek"

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, "Tek bir hedefimiz var, o da insanların gönüllerine girmek. Bunu sağlayacağımıza hiç şüphemiz yok." dedi.



Beraberindeki heyetle çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelen Oruç, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Odabaş'ı ziyaret etti.



Odabaş'a yeni görevinde başarı dileyen Oruç ve beraberindekiler, daha sonra belediye binasını gezdi ve çalışanlarla görüştü.



Oruç, belediyede düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, İzmit Belediyesinden iki belediye başkan yardımcısı ve 6 müdürle ilçeye geldiklerini söyledi.



Kızıltepe belediyesinin ekibi ile ilçede neler yapılabileceğine ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirten Oruç, belediyecilik anlamında İzmit Belediyesinin tecrübelerini paylaşmak üzere geldiklerini aktardı.



Oruç, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın talimatıyla ilçeye bu ziyareti gerçekleştirdiklerine işaret ederek şöyle konuştu:



"Amacımız İzmit ile Mardin ve Kızıltepe arasındaki kardeşliği ve birlikteliği, bu köprüyü daha da sağlamlaştırmaktır. Cumhurbaşkanımızın gayesi ve hedefleri doğrultusunda elimizden gelen desteği vermek için buradayız. Yeni Türkiye yolundaki bütün hedeflerde İzmit Belediyesinin ekibi olarak her yerde bulunuyoruz. Geçenlerde Ağrı'nın Diyadin ilçesindeydik. Halkın yararına işleri nasıl organize edebileceğimiz konusunda tecrübelerimizi paylaşacağız. Muhtarlarımızla geniş bir toplantı planlıyoruz. Muhtarlarımızla ilgili bir birim oluşturarak, onlarla yakın bir çalışma içindeyiz. Tek bir hedefimiz var, o da insanların gönüllerine girmek. Bunu sağlayacağımıza hiç şüphemiz yok. Bu çalışmanın her yerinde olmak istiyoruz. Mardin'e ve Kızıltepe'ye hayırlı olsun. Bu kardeşliğin bu birlikteliğin örnek olmasını istiyoruz. Her şey yeni ve huzurlu Türkiye için."



Kısa, orta ve uzun vadede şehrin ve vatandaşların ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Oruç, her şeyden önce güvenliğin ön planda olacağını aktardı.



Oruç, öncelikle güvenlik kaygısının giderileceğine dikkati çekerek huzur ortamının bölgedeki ekonomiyi ve turizmi de olumlu etkileyeceğini belirtti.



Huzur ortamının öncelikle tesis edilmesi gerektiğini anlatan Oruç, hükümetin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.