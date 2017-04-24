Tedaviye Gitmemek İçin Kendini Eve Kilitledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki F.Ş., tedavi için kendisini hastaneye götürecek sağlık ekiplerine, kilitli kapıyı açmadı. Polisin ikna çabaları da yetmeyince, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, F.Ş.'yi ambulansla hastaneye götürdü.



Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen F.Ş.'nin ailesi, çocuğunun tedavi olması için Denizli Devlet Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) Bölümü'ne başvurdu. Başvuru üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Merkezefendi'nin Muratdede Mahallesi 282 Sokak'ta oturan F.Ş., bugün saat 11.00'de eve gelen sağlık ekiplerinin kendisini götürmemesi için kapıyı kilitledi. Evin önüne gelen sağlık ekiplerini gören F.Ş., kimsenin içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine F.Ş.'nin ailesi polisten yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri, F.Ş.'yi ikna etmeye çalıştı, ancak kapıyı açtıramadı. Daha sonra olay yerine çilingir çağırıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla polis eve girdi. Polis, F.Ş.'yi evin içinde ikna etti. F.Ş., ambulansla hastaneye götürüldü.



- Denizli