Tdp Şube Müdürlüğü 1 Ayda 22 Bin 348 Vatandaşa Ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ayda 22 bin 348 vatandaşa görüşerek, güvenlik konuları hakkında bilgiler verdi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 8 proje ile etkinlik ve faaliyetlerin devam ediyor. Projeler kapsamında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyen ekipler, site, apartman ve mahalle sakinlerine yönelik 16 huzur toplantısı, öğrencilere yönelik 32, özel güvenlik personeline yönelik 2, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 15, sivil toplum kuruluşlarına yönelik 3, esnaflara yönelik 10, okul aile birliklerine yönelik 3 bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum,umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalar olmak üzere toplamda 4 bin 995 bilgilendirme toplantısı yapan ekipleri, 53 suç mağduru ve destek ziyareti, 2 huzurevi ile özel günler ziyareti, 56 taziye ziyareti, 22 işyeri açılışı, 31 sosyal yardım faaliyeti, emniyet birimlerine ve diğer birimlere 12 bildirim yaptı ve 1 mala zarar verme olayına müdahale etti.



15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 22 bin 348 vatandaşa ulaşan ekipler, 12 bin 416 adet materyal dağıttı. - KAYSERİ