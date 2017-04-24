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Tcmb Kârının 6,4 Milyarı Hazine'ye Geçecek
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Tcmb Kârının 6,4 Milyarı Hazine'ye Geçecek

Merkez Bankasının 2016 için dağıtıma tabi dönem karı 11,2 milyar lira olarak belirlenirken, bunun 6,4 milyar lirası Hazine Müsteşarlığına aktarılacak.

Tcmb Kârının 6,4 Milyarı Hazine'ye Geçecek

Merkez Bankasının 2016 için dağıtıma tabi dönem karı 11,2 milyar lira olarak belirlenirken, bunun 6,4 milyar lirası Hazine Müsteşarlığına aktarılacak.

Kaynak: Dunya.com

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