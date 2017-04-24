Tcmb Kârının 6,4 Milyarı Hazine'ye Geçecek
Merkez Bankasının 2016 için dağıtıma tabi dönem karı 11,2 milyar lira olarak belirlenirken, bunun 6,4 milyar lirası Hazine Müsteşarlığına aktarılacak.
Merkez Bankasının 2016 için dağıtıma tabi dönem karı 11,2 milyar lira olarak belirlenirken, bunun 6,4 milyar lirası Hazine Müsteşarlığına aktarılacak.
Kaynak: Dunya.com
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