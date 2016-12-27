Tayland Tsunami Kurbanlarını Anıyor





Güneydoğu Asya'da 2004 yılında medyana gelen deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinde ölenler anılıyor.



Merkezi Endonezya'nın Sumatra Adası olan deprem, Hint Okyanusu çevresindeki ülkeleri etkiledi. Tsunamide Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Tayland başta olmak üzere birçok bölgede 226 bin kişi hayatını kaybetti.



Tayland'da 2 bini turist olmak üzere 5 bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 400 kişinin kimliğine ulaşılamadı.



Auteur: euronews-tr



Tags: anıyor Gepost: 26 december 2016