Tayland'da Budist Rahibeler Saray Yasağını Şikayet Etti

Tayland'da bir grup Budist rahibe, merhum Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'e saygılarını sunmak üzere Büyük Saray'a yaptıkları ziyarette tapınağa girmelerinin engellendiği gerekçesiyle Kadın ve Aile Bakanlığına şikayette bulundu.



Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre ekim ayında vefat eden Kral Bhumibol'a saygılarını sunmak üzere geçen ay ziyaret ettikleri Büyük Saray'da, tapınak düzeninden sorumlu ruhban okulu öğretim üyesi Rahip Teerapak Chaichana tarafından içeri alınmadıklarınıı ifade eden 72 Theravada Budisti rahibenin bakanlığa şikayet başvurusunda bulunduğu bildirildi.



Rahibeler şikayet dilekçesinde Saray'da rahibelere karşı uygulanan yasağın kaldırılmasını ve kadın ruhbanlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığına son verilmesini talep etti.



Rahibeler ayrıca Rahip Chaichana'nın ayrımcı davranışından ötürü kendilerinden özür dilemesini ve özrün medya tarafından kayıt altına alınmasını istedi.



Grubu temsilen dilekçeyi sunan avukat ve akademisyen Kanjana Suthikul, "Olayın, hiçbir yetkilinin anayasayla korunan cinsiyet haklarını ve dini özgürlükleri ihlal edemeyeceğine dair emsal teşkil etmesini umuyoruz." dedi.



Grup, dilekçede Theravada Budistlerinin rahibe unvanlarının Sri Lanka'da onaylandığı, dolayısıyla Tayland ruhban sınıfının parçası olmadıklarını ve bu sebeple Tayland ruhban sınıfının kadınların rahibe yapılmasını yasaklayan kurallarının kendilerine uygulanamayacağını savundu.



Dilekçede ayrıca grubun ziyaret için Saray'dan izin almış olduğu kaydedildi.



Tayland'da 70 yıldır tahtta bulunan Kral Bhumibol Adulyadej, 13 Ekim'de akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.