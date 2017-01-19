Tarsus İdmanyurdu Başkanı Ege Açıklaması

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Tarsus İdmanyurdu'nun başkanı Önder Ege, ligin ikinci yarısına yenilgiyle başladıkları için üzgün olduklarını ifade etti.



Ege, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbekirspor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.



Rakibin daha diri bir oyun ortaya koyduğunu belirten Ege, "Ligin ikinci yarısına yenilgiyle başlamamız bizi üzdü. Bu maç artık geride kaldı ve önümüzdeki haftalarda oynayacağımız karşılaşmalara bakacağız." diye konuştu.



Herkesin birbirini yenebildiği bir ligde bulunduklarını aktaran Ege, her maça final havasında hazırlandıklarını söyledi.



Geçmiş yıllardan kalan 600 bin lira borç nedeniyle takımın transfer yasağının devam ettiğini hatırlatan Ege, şöyle devam etti:



"Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz fakat somut bir adım daha atılamadı çünkü takımın günlük harcamaları da var. Son çıkan torba yasayla kulübün SGK'ya olan borçları da taksitlendirildi ve oraya da belirli bir ödeme yapıldı. Futbolcu ödemelerinde ve personel giderlerinin ödenmesinde sezon başından bu yana dikkat ediyor ve ödüyoruz. Bu nedenle nakit 600 bin lirayı tutup, ödemek mümkün olmuyor. Umarım bu sorun çözülür. Çözülmez ise zaten mevcut kadro ile yolumuza devam edeceğiz."