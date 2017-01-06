Tarihi Eser Diye Cami Kapısının Kollarını Çaldılar

Eskişehir'in en büyük ve önemli camilerinden biri olan Reşadiye Camii'nde şadırvan muslukları ve kapı kolları çalındı.



Arifiye mahallesinde bulunan Reşadiye Camii'ye de sabahın erken saatlerinde gelen iki kişi, şadırvanda bulunan musluklar ve kapı kollarını sökülerek çalındı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine camiye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını izleyince, iki kişinin caminin kadınlar girişindeki pirinç kapı kollarının ve şadırvanda bulunan muslukların çalındığını belirledi.



"Musluklara zincir mi bağlayalım"



Hırsızlık olayından sonra açıklamalarda bulunan Reşadiye Camii Dernek Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, yaşanan olayın şaka gibi olduğunu belirtti. Böyle ahlaksızca bir durumun nasıl oluştuğunu anlayamadıklarını ifade eden Akdoğan, "Şaka gibi yani. Maalesef insanlar nasıl bir hal aldıysa caminin şadırvan musluklarını ve çok fazla tarihi değeri olmayan pirinç kapı kollarımızın birini kırarak diğerini de yerinden sökerek götürmüşler. Yirmi yıllık kapı kollarını çalarak nasıl bir gelir hedefliyorsunuz. Böyle ahlaksızca bir durum nasıl oluşuyor anlayabilmiş değiliz yani. Emniyet güçleri güvenlik kameralarımızdan tespit etti şahısları. Buna devletin çözüm bulması lazım. Yani nasıl hareket edeceğimizi şaşırmış vaziyetteyiz. Musluklara zincir mi vuralım yani. Şaka gibi hakikatten, gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Yani ne istiyorsunuz caminin kapısının kolundan kardeşim. Caminin kapı kolu ne kadar değerli olabilir ki. Pirinç bir malzeme. Hurdacıya götürseniz para etmeyecek bir malzeme aslında" şeklinde konuştu.



"Durdukça tarihlensin diye korumaya çalışıyoruz ama başaramıyoruz"



Akdoğan, "Camimiz 1980 yılında ibadete açılmış bir cami. Çok eski değil ki malzemelerinin yüksek bir değeri olsun. Çalınan kapı lolları 20-30 senelik bir malzeme. Nasıl bir bilince sahipsiniz de bunu tarihi eser olarak söküp götürüyorsunuz. Anlamamak mümkün değil şaka gibi. İnsan üzülüyor tabi. Yeni bir tarihi eser bırakalım diye uğraşıyoruz. Bizim camimiz bir sit alanı içinde. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün koruması altında, ama işte kapı kolunu bile koruyamıyoruz ne diyelim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR