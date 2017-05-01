Tarih ve Doğanın Buluştuğu Yer: Ihlara Vadisi

TURAN KAZAK - OĞUZHAN DEMİRAY - Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, doğa ve tarihi mekanları bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, havaların ısınması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.



Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve "Kapadokya'nın incisi" olarak nitelendirilen Ihlara, ilkbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor.



Ihlara'ya bireysel veya tur şirketleri aracılığıyla gelen doğa ve tarih meraklıları, vadinin tabanına 382 basamaktan oluşan merdivenle inerek, 14, 7 ve 3,5 kilometrelik üç güzergahta trekking yapma imkanı buluyor.



Yorgunluklarını vadinin ortasından geçen Melendiz Çayı'nın kenarında dinlenerek atan turistler, vadi içerisindeki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtarak ölümsüzleştiriyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ihlara Vadisi'nin Kapadokya bölgesinin en önemli gezi yerlerinden biri olduğunu söyledi.



Vadiye her geçen yıl ilginin arttığını belirten Doğan, şöyle devam etti:



"Ihlara Vadisi'nin 14 kilometrelik etabında ziyaretçilerimiz uzun bir yürüyüş yapabiliyorlar. Vadi yer yer 200 metre derinliğe ulaşıyor. İçerisinden geçen Melendiz Çayı, vadiye gelen ziyaretçilere şırıltısı ile eşlik ediyor. Ihlara'da çok sayıda kilise var. Ziyaretçilerimiz bu kiliseleri ziyaret ettikleri gibi, aynı zamanda doğanın güzelliklerini de temaşa edebiliyor. Vadi, hem doğal güzellikleri hem tarihi alanları hem de kültürel özellikleriyle Kapadokya bölgesinde olmazsa olmaz gezi alanlarından biri durumundadır."



"Bu yıl 500 bin rakamını aşmayı amaçlıyoruz"



Doğan, vadiye gelen turistlerin daha memnun ayrılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valiliğin önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, "Bu yıl turizm sezonunun açılmasıyla beraber son 10 yılda görmediğimiz alakayı bu sezon görüyoruz. İnanılmaz bir yoğunluk var. Ihlara Vadisi geçtiğimiz yıllarda 500 bin turist sayısını gördü. Bu yıl 500 bin rakamını aşmayı amaçlıyoruz. Bu şekilde yoğunluk devam ederse Ihlara Vadisi'nin rekor kırmasını umut ediyoruz." dedi.



Turistlerden Cemşit Rahmetoğlu da Ankara'dan geldiğini ve Ihlara'yı çok beğendiğini dile getirerek, "Kapadokya bölgesini ziyaret etmeyi çok seviyorum. Fakat buraya ilk defa gelme imkanım oldu. Burası dünyanın en büyük kanyonlarından. Görülmesi gereken bir yer. Buraya geldiğimizde telefonlarımızı kapatıyoruz ve vadi içinde gezip stresten bir nebze de olsa uzak duruyoruz. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.