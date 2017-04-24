Taraftarlar, Yarın Oynanacak Panathinaikos Maçı Öncesinde Bilet Kuyruğuna Girdi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off serisinde yarın sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u yenmesi durumunda üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek.

Serinin üçüncü maçı yarın Ülker Sports Arena'da saat 20.45'te başlayacak. İşte bu maçın biletlerinin satışına saatler olmasına rağmen sabah saatleri itibariyle Sarı Lacivertli taraftarlar Ülker Sports Arena'ya akın etti. Bilet alabilmek için saatler öncesinden bekleyiş başladı.

TEK GALİBİYET YETECEK

Yunanistan'da geçen hafta oynanan ilk iki maçı 71-58 ve 80-75'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek. Panathinaikos Superfoods'un yarın kazanması durumunda serinin 4. maçı 27 Nisan Perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.

TARİHE GEÇECEK

Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u elemesi durumunda Türk basketbol tarihine geçecek. Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'le en fazla Dörtlü Final oynayan (ikişer kez) Türk takımı olan Fenerbahçe, Yunan rakibini elemesi durumunda 3. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4'e kalacak.

Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalarak önemli bir başarıya da ulaşmayı hedefliyor.