Tan Taşçı

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 29 Nisan'da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde.

Tan Taşçı

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 29 Nisan'da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde...

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Hayal Kahvesi Bursa

Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59

Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Tan Taşçı

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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