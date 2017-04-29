Tan Taşçı
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 29 Nisan'da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde.
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 29 Nisan'da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde...
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Hayal Kahvesi Bursa
Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59
Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Tan Taşçı
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io