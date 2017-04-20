Talisca'nın Golü Beşiktaşlıları Ayağa Kaldırdı
Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçının 28. dakikasında Talisca'nın attığı gol, hem stattaki hem de ekran başındaki Beşiktaşlıları adeta ayağa kaldırdı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Beşiktaş, 2-1'in rövanşında Vodafone Arena'da Lyon'u konuk etti.
TALİSCA HERKESİ AYAĞA KALDIRDI
Maçın 28. dakikasında Quaresma sağ taraftan korneri pasla Oğuzhan'la kullandı, Oğuzhan da hiç bekletmeden ceza sahası yayının biraz önünde duran Talisca ile oynadı. Talisca da topu düzeltip vuruşunu yaptı, karşılaşmanın ilk golünü attı. Talisca'nın bu golü hem Vodafone Arena'daki hem de ekran başındaki herkesi ayağa kaldırdı.
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