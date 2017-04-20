Talisca'nın Golü Beşiktaşlıları Ayağa Kaldırdı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Beşiktaş, 2-1'in rövanşında Vodafone Arena'da Lyon'u konuk etti.

TALİSCA HERKESİ AYAĞA KALDIRDI

Maçın 28. dakikasında Quaresma sağ taraftan korneri pasla Oğuzhan'la kullandı, Oğuzhan da hiç bekletmeden ceza sahası yayının biraz önünde duran Talisca ile oynadı. Talisca da topu düzeltip vuruşunu yaptı, karşılaşmanın ilk golünü attı. Talisca'nın bu golü hem Vodafone Arena'daki hem de ekran başındaki herkesi ayağa kaldırdı.