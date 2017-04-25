Takımlarının Formalı ile Mutlu Oldular

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Kliniğinde yatan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.



23 Nisan kutlamaları kapsamında yapılan ziyarette, klinikte yatan çocuklara tuttukları takımların formaları hediye edildi ve hastanenin ilkokulunda çocuklarla birlikte pasta kesildi. Enfeksiyon riski taşıyan çocukların hediyeleri ve pastaları ise odalarının kapılarından verildi. - ESKİŞEHİR