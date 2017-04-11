Tahmazoğlu Minik Zeliha'nın Davetini Geri Çevirmedi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ziyaretleri sırasında kendisini evlerine misafir etmek eden isteyen minik Zeliha'nın daveti geri çevirmedi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor.



Davete icabet ettik



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, trafik kazası geçiren Şahin Hançerli'yi evinde ziyaret ettiklerini belirterek "Dumlupınar Mahallemizde esnaf ziyareti yaparken, Zeliha kızımız da yanıma gelerek, babasının rahatsız olduğunu söyledi ve beni evine davet etti. Bizde kendisini kırmayarak, evine misafir olduk. Babası trafik kazası geçirmiş, omuzunda ve bacağında kırıklar var. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Rabbim acil şifalar versin" dedi.



"Başkanımızı çok seviyoruz"



Minik Zeliha Hançerli, Tahmazoğlu'nun evlerini ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Başkanı çok seviyorum. Bize çok yardımcı oluyor. Her ihtiyacımıza koşuyor. Mahallemizi ziyaretinde kendisini görünce eve davet etmek istedim. Kendisi de beni kırmayarak evimize geldi. Çok mutlu oldum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Şahin Hançerli, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızın hizmetlerinden oldukça memnunuz. Kendisi evimize gelip, misafir olarak bizi mutlu etti. Allah Kendisinden razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP