Tahmazoğlu, Mert'in Dileğini Yerine Getirdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahalle gezileri sırasında kendisinden bisiklet isteyen zihinsel engelli Mert Gezer'in evine misafir olarak bisiklet hediye etti.



Beyazlar Mahallesinde ikamet eden Gezer, ailesine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ailenin zihinsel engelli oğlu Mert Gezer'in daha önce Başkan Mehmet Tahmazoğlu'ndan bisiklet istemesi sonrasında, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gezer ailesine sürpriz bir ziyarette bulunarak Mert'e bisiklet hediye etti. "Mert gibi bizde mutlu olduk"



Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Mert kardeşimizle önceki gün yolda karşılaştık. Bizden bir bisiklet talebi olduğunu söyledi. Bizde Mert kardeşimizin talebini yerine getirerek evini ziyarete geldik. Oda mutlu oldu. Bizde Mutlu olduk. Allah kazasız belasız kullandırma nasip etsin" dedi.



"Başkanıma çok teşekkür ederim"



Başkan Tahmazoğlu'nun hediyesi ile Mutlu olan Mert Gezer, "Başkanıma çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Mert'in annesi Nermin Gezer, oğlunun mutluluğunu sevinç gözyaşları ile paylaşarak, "Oğlumun yüzünü güldürdü. Allah kendisinden razı olsun. Allah'ım kendisini hiç darda koymasın" diyerek dualar etti. - GAZİANTEP