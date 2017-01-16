Sürücü Kurslarından Güzergah Talebi

Döşemealtı ilçesinde faaliyet gösteren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetici ve Eğitmenleri Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti.



Döşemealtı'nda bulunan Özel Döşemealtı Motorlu Sürücüleri Kursu ve Yeni Serhan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Faruk Türker, Mustafa Kaya ve Ahmet Atik ile eğitimciler Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret edip, eğitim ve sınav güzergahı konusunda destek istediler.



Atatürk Caddesi üzerinde yapılan sürücü eğitimleri ve Şehit Mustafa Gürcan Caddesi üzerinde yapılan direksiyon sınav güzergahının trafik yoğunluğu nedeniyle sürücü adaylarına zorluklar getirdiğini, yeni yapılan yollar da ise rampalarının olmadığını söyleyen sürücü kursu sahipleri yeni bir güzergah yapımı için destek istedi.



Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe merkezinde tehlike arz eden eğitim güzergahının değişmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, "İlçede alternatif olarak kullanabileceğiniz bir güzergah için yardıma hazırız. Sizlerinde önerilerini alarak ekibimle birlikte bir inceleme yapabiliriz. Amacımız sorunları en aza indirmek suretiyle bölgemiz de faaliyet gösteren işletmelere destek vermektir. Ama bunun için ilgili kurumların da onayı olması, yasalar doğrultusunda düzenleme yapmak durumundayız" dedi. - ANTALYA