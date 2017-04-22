Sürpriz Doğum Günü Partisi

Maskot kostümlü çocuk tiyatrosu...Yaş Sınırı: Genel İzleyici Genel İzleyici Detaylar : İl : İstanbulİlce : EsenyurtMekan : Torium SahneMekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 HaramidereBaşlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00Bitiş Saati : 22.04.

Sürpriz Doğum Günü Partisi

Maskot kostümlü çocuk tiyatrosu...

Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Genel İzleyici


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Esenyurt

Mekan : Torium Sahne

Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere

Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Sürpriz Doğum Günü Partisi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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