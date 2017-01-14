Suriyeliler ile birlikte bir ilk

Young Guru Academy (YGA) sosyal inovasyon programına katılan gençler birlikte hayal kurup, projelendirip birlikte hayata geçiriyor. Hazırladığı tüm programlarda "birlikte başarmayı" sosyal bir bilinç olarak yerleştirmeyi amaçlayan YGA son olarak, Türkiye'de üniversiteye devam eden Suriyeli gençler arasından seçtiği parlak gençleri geleceğin sosyal bilinçli liderleri olarak yetiştirmek üzere sosyal inovasyon programına dahil etti. Türkiyeli ve Suriyeli YGA gönüllülerinin akıllı telefonlar için birlikte geliştirdiği WeTalk teknolojisi ülkemizde yaşayan milyonlarca Suriyeli'nin iletişim kurmasını kolaylaştıracak.

"Suriyeliler için değil, Suriyeliler ile birlikte"

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, FİBA Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Özyeğin, Harvard ve MIT Prof. Mehmet Toner, psikolog yazar Doğan Cüceloğlu gibi YGA Hayal Ortaklarından mentorluk alan YGA icra kurulu Gaziantep'te 100'ün üzerinde Suriyeli genç ile çalıştı, 6 ay boyunca Gaziantep'e giderek ev ve kamp ziyaretlerinde Suriylelilerle görüştü. Bu ziyaretlerde Suriyeli göçmenlerin sosyal hayattaki gereksinimlerine dair bilgi toplayan YGA'lı Abdulrhman Alhalabi, Razan Hajja, Yaser Nahhas, Ruba Akil, Sami Alhelali ve Mohammad Nour Alkilan, sosyal inovasyon projesi üzerinde çalışma başlattı.

YGA gönüllüsü Türkiyeli ve Suriyeli gençler ayrıca her haftasonu 10 ile 12 yaşları arasındaki ilköğretim çağındaki Suriyeli çocuklara bilim, teknoloji, yenilenebilir enerji gibi konularda eğitim veriyor. YGA eğitimine katılan Suriyeli üniversite öğrencileri, bu çalışmayla kendi bilgi, deneyim ve aldıkları eğitimi Suriyeli çocuklara aktarma imkânına sahip oluyor.

YGA sosyal inovasyon programına dahil olan gençler, 300 saatin üzerinde eğitim alıyor ve sosyal sorumluluk projeleri için 3.000 saatin üzerinde gönüllü çalışıyorlar.

"Anlamadan anlaşamayız"

"Suriyeliler için değil, Suriyeliler ile Birlikte" projesi kapsamında yürütülen saha çalışmalarında Suriyeli göçmenlerin sosyal hayat içerisinde yaşadıkları öncelikli sorunlardan birinin dil sorunu olduğunu tespit eden YGA gönüllüsü Suriyeli üniversite öğrencileri, sosyal inovasyon projesine bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla yoğunlaştı. Böylece çalışmanın ilk ürünü olan 'WeTalk' teknolojisi ortaya çıktı. Akıllı telefonlara yüklenen tercüme uygulaması sesli ve yazılı mesajları anında Türkçe -Arapça dillerine çevirerek tarafların anlaşmasını ve sohbet etmesini mümkün kılıyor.

Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Suriyelinin sosyal hayatında büyük kolaylık sağlayacak uygulamayı geliştiren YGA gönüllüleri adına konuşan YGA'nın beşinci ve ilk kadın Başkanı Asude Altıntaş; Türkiyeli ve Suriyeli YGA'lıların daha iyi bir dünya için sosyal inovasyon üretirken bir yandan da "Birlikte Bir İlke" imza attıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"YGA'nın farkı gençleri sahada, projeler üzerinde çalışırken yetiştirmesi ve doğru mentorlara tanıklık etmelerini sağlaması. Biz Suriyeliler için değil Suriyeliler ile 'Birlikte Bir İlk'e imza atıyoruz. YGA'nın başarısı saha çalışmalarına dayanıyor; bu projede yer alan YGA gönüllüleri, her hafta sonu Gaziantap'e giderek saha araştırması yaptı. Gaziantep'teki çalışmalarda Büyükşehir Belediy Başkanı Fatma Şahin de çok destek oldu. Göçmenlerin gündelik hayatlarını sürdürürken dil sorunu nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını gördük. Sosyal inovasyon projemiz olan 'WeTalk' bu sorunu büyük oranda aşacak. YGA'nın yetiştirdiği hem donanımlı hem sosyal sorumluluk sahibi Çift Kanatlı Suriyeli gençler, göçmenlere yönelik önyargıların aşılmasını sağlayacak. Çünkü biliyoruz ki anlamadan anlaşmak da önyargıları kırmak da mümkün olmuyor. Anlaşmak için önce birbirimizi anlamamız gerekiyor ve bu uygulama bu yolda büyük bir adım atıyor.

YGA'da balık vermiyoruz, balık tumayı da öğretmiyoruz. Biz balık endüstrisinde devrim yaratacak liderler yetiştiriyoruz. 50 bin kişi arasından her seçtiğimiz 50 gönüllü, milyonlarca insanın hayatına değer katan sosyal inovasonlar üretiyor."

YGA Hayal Ortağı ve YGA Başkanı Asude Altıntaş'ın mentoru olan Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu YGA'lıların sözde değil, özde çözümler ürettiğini belirterek şunları söyledi: "YGA'lıların daha iyi bir dünya için kurdukları hayallere hayal ortağı olmak, beni hem kişisel olarak hem de stratejik hayal ortağı Turkcell adına çok heyecanlandırıyor. Çok kısa zamanda ortaya yepyeni bir teknoloji çıkardılar. İnanıyorum ki bunların çok daha ötesini de göreceğiz. Ben de YGA Hayal Ortağı olarak bu gençlerin dünyada ilklere imza atmasına destek olmaya devam edeceğim."

2000 yılında daha iyi bir dünya hayaliyle YGA'yı kuran ve şu an Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Sinan Yaman, YGA'da kendine güvenli değil özgüvenli gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek aradaki farkı şu şekilde açıkladı: "Kendine güvenliler kendi fikirlerine aşık, kendini kanıtlama ve başarıyı üstlenme peşinde olur. Özgüvenliler ise başkalarının başarılarından ilham, kendi hatalarından ders alan; geri bildirimleri gelişim fırsatı olarak gören ve krediyi kimin aldığının önemli olmadığı bir iklim yaratanlardır."

YGA Hayal Ortağı, FİBA Holdinng Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ise babası Hüsnü Özyeğin, kendisi ve YGA gönüllüsü kızı ile birlikte üç kuşak YGA'lı olduklarını belirterek şunları ekledi: "7 yıldır YGA Ofisine ve YGA kamplarına Özyeğin Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz; üniversite bizim olduğu kadar onların da evi. Geleceğin 'Egosu Küçük, Kalbi Büyük' gençlerinin yetişmesine ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onur. YGA'lılar birlikte hayal kurup, birlikte projelendirip, birlikte dünya çapında projeler ortaya çıkarıyorlar. YGA, büyük bir çarpan etkisi olan bir platform ve seri olarak sosyal girişimcilerin yetiştiği bir fabrika. Şimdi de Suriyeliler ile birlikte başarıyorlar. YGA Hayal Ortağı olarak YGA'nın keşfettiği Suriyeli gençlerin yetişmesinde, istihdam edilmesinde de destek olmaya devam edeceğim."

Daha önce de ülke çapında ses getiren, yılın sosyal inovasyonu seçilen WeWALK Akıllı Baston da YGA ve Vestel işbirliği ile geliştirilmiş ve Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda fonlamaya açılarak Türkiye'de kitlesel fonlama rekoru kırmıştı.