Suriyeli ve Iraklı Öğrencilerin Karne Heyecanı

İslahiye ilçesinde eğitim gören Suriyeli ve Iraklı öğrenciler, karnelerini aldı.



İlçe merkezinde bulunan Umut Geçici Eğitim Merkezi ile iki çadır kentteki okullarda eğitim gören 7 bin 260 Suriyeli ve Iraklı öğrenciye karneleri verildi.





İlçe merkezindeki 1 nolu çadır kentteki okulda eğitim gören 2 bin 600 Suriyeli öğrenci ile ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 2 nolu çadır kentteki okulda eğitim gören 3 bin 860 Iraklı öğrenci ve Islahiye merkezdeki Umut Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 800 öğrenci, ülkelerinde uzakta olmanın burukluğu ve hüznü içinde karne heyecanını yaşadı.





Kendi ülkelerindeki dil ve müfredata uygun eğitim verilen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Türkçe ve Arapça hazırlanan karneler, eğitim gördükleri okullarda düzenlenen törenlerle dağıtıldı.





Sınıflarında öğretmenlerin elinden karnelerini alan çocuklar, notlarını inceledikten sonra, arkadaşlarına gösterip, ailelerinin yanına koştu.



Karnelerini alan Suriyeli çocuklar, en kısa zamanda ülkelerine dönme ve bundan sonraki karne sevincini orada yaşama isteğini dile getirdi.



Bir Nolu Çadır Kent Eğitim Koordinatörü Kasım Tahir, çadır kentlerde ve dışında eğitim gören çocukların eğitim öğretimlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletince düzenli olarak yapmalarının sağlandığını belirtti.